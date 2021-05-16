Индзаги: «Всегда обидно уступать в дерби»

Главный тренер «Лацио» Симоне Индзаги высказался о поражении от «Ромы» (0:2).

«Рома» дважды пробила по воротам и забила два гола, во втором тайме мы не смогли собраться и правильно отреагировать на неудачи. Это не имеет серьезного значения в турнирной таблице, но всегда обидно уступать в дерби в предпоследнем матче сезона.

Мы должны продолжать расти, когда я приехал в клуб пять лет назад, «Лацио» не играл в еврокубках, а теперь выступает там уже пять сезонов подряд. Мы дошли до 1/8 финала Лиги чемпионов, но всегда понимали, что в Серии А будет сложно, здесь много сильных команд», - цитирует Индзаги DAZN.