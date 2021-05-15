Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
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«Рома» выиграла дерби у «Лацио»

15 Мая 2021, 23:39,

Во втором центральном матче дня в Италии встречались «Рома» с «Лацио». Дерби получилось примерно равным, вот только «волки» смогли воплотить в голы все удары в створ чужих ворот в отличие от противника. В конце первого тайма счет открыт Генрих Мхитарян, расстреляв цель после передачи Эдина Джеко от лицевой линии. А ближе к концу игры блеснул мастерством Педро Родригес, который справа вышел на ударную позицию и издали метко пробил без шансов для голкипера. «Рома» победила 2:0 и ударила по амбициям принципиального соперника.

Протокол игры  
Рома 2:0 Лацио
(1:0) Мхитарян Генрих 42'    
(2:0) Педро Родригес 78'    
Фузато Даниэл Карсдорп Рик Манчини Джанлука Ибаньес Рожер   38' (Кумбулла Мараш (   38') Перес Бруно   16'   46' (Сантон Давиде (   46'   47') Кристанте Бриан Дарбо Эбрима Мхитарян Генрих Пеллегрини Лоренцо   72' (Вильяр Гонсало (   72') Эль-Шаарави Стефан   72' (Педро Родригес (   72') Джеко Эдин
Запасные: Рейнолдс Брайан Залевский Никола Пасторе Хавьер Жуан Жезус Фарелли Симоне Миранте Антонио Майораль Борха
Рейна Пепе Марушич Адам   73' (Кайседо Фелипе (   73') Ачерби Франческо   23'   87' Раду Стефан   73' (Фарес Мохамед (   73') Лаццари Мануэль Милинкович-Савич Сергей   84' (Акпа-Акпро Жан-Даниэль (   84') Лукас Лейва Альберто Луис Лулич Сенад   59' (Луис Фелипе (   59') Мурики Ведат   59' (Перейра Андреас (   59') Иммобиле Чиро
Запасные: Алиа Марко Катальди Данило Патрик Стракоша Томас Пароло Марко Эскаланте Гонсало Корреа Хоакин
15 мая. Стадион "Олимпийский (Рим)" (Рим).

 

Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Рома, Лацио
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