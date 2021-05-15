«Рома» выиграла дерби у «Лацио»

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15 Мая 2021, 23:39,
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Во втором центральном матче дня в Италии встречались «Рома» с «Лацио». Дерби получилось примерно равным, вот только «волки» смогли воплотить в голы все удары в створ чужих ворот в отличие от противника. В конце первого тайма счет открыт Генрих Мхитарян, расстреляв цель после передачи Эдина Джеко от лицевой линии. А ближе к концу игры блеснул мастерством Педро Родригес, который справа вышел на ударную позицию и издали метко пробил без шансов для голкипера. «Рома» победила 2:0 и ударила по амбициям принципиального соперника.
Протокол игры
|(1:0) Мхитарян Генрих 42'
|(2:0) Педро Родригес 78'
Фузато Даниэл • Карсдорп Рик • Манчини Джанлука • Ибаньес Рожер 38' ( Кумбулла Мараш ( 38') • Перес Бруно 16' 46' ( Сантон Давиде ( 46' ) • 47'Кристанте Бриан • Дарбо Эбрима • Мхитарян Генрих • Пеллегрини Лоренцо 72' ( Вильяр Гонсало ( 72') • Эль-Шаарави Стефан 72' ( Педро Родригес ( 72') • Джеко Эдин
Запасные: Рейнолдс Брайан • Залевский Никола • Пасторе Хавьер • Жуан Жезус • Фарелли Симоне • Миранте Антонио • Майораль Борха
Рейна Пепе • Марушич Адам 73' ( Кайседо Фелипе ( 73') • Ачерби Франческо 23' • 87'Раду Стефан 73' ( Фарес Мохамед ( 73') • Лаццари Мануэль • Милинкович-Савич Сергей 84' ( Акпа-Акпро Жан-Даниэль ( 84') • Лукас Лейва • Альберто Луис • Лулич Сенад 59' ( Луис Фелипе ( 59') • Мурики Ведат 59' ( Перейра Андреас ( 59') • Иммобиле Чиро
Запасные: Алиа Марко • Катальди Данило • Патрик • Стракоша Томас • Пароло Марко • Эскаланте Гонсало • Корреа Хоакин
15 мая. Стадион "Олимпийский (Рим)" (Рим).
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Рома, Лацио