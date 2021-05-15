«Рома» выиграла дерби у «Лацио»

Во втором центральном матче дня в Италии встречались «Рома» с «Лацио». Дерби получилось примерно равным, вот только «волки» смогли воплотить в голы все удары в створ чужих ворот в отличие от противника. В конце первого тайма счет открыт Генрих Мхитарян, расстреляв цель после передачи Эдина Джеко от лицевой линии. А ближе к концу игры блеснул мастерством Педро Родригес, который справа вышел на ударную позицию и издали метко пробил без шансов для голкипера. «Рома» победила 2:0 и ударила по амбициям принципиального соперника.