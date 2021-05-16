Джеко: «Эта победа для нашего тренера»

Нападающий «Ромы» Эдин Джеко прокомментировал победу над «Лацио» (2:0).

«Да, это позитивный результат, но мы проводим далеко не самый лучший сезон. Дерби – это всегда дерби, мы хотели взять реванш и выложились на полную, чтобы завершить сезон на мажорной ноте. Тренер сказал нам, что это его последняя домашняя игра, мы выиграли её для него. Мы много работали и заслужили эту победу.

Моуринью? Трудно работать в «Роме», поэтому он идеально подходит клубу», - цитирует Джеко DAZN.

Сегодняшняя победа позволила «Роме» подняться на промежуточное седьмое место в чемпионате Италии, но римляне не имеют шансов на выход в еврокубки.