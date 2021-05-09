Муриэль: «Хочу остаться в «Аталанте»

Форвард «Аталанты» Луис Муриэль прокомментировал слухи об интересе к своей персоне со стороны «Интера».

«Аталанта» способна сражаться с сильнейшими клубами, хочу, чтобы так продолжалось и в будущем. У нас очень амбициозный тренер, он всегда требует от нас максимума. Хотелось бы остаться в этом клубе и привести «Аталанту» к трофеям. Это лучший сезон в моей карьере», - цитирует Муриэля Sky Sport Italia.

30-летний колумбиец сыграл 44 матча за «Аталанту» во всех турнирах нынешнего сезона, забил 25 голов и отдал 11 голевых передач. Контракт Муриэля с клубом из Бергамо рассчитан до 30 июня 2023 года.