Гомес: «Я скучаю по Бергамо»

Нападающий «Севильи» Алехандро Гомес скучает по Бергамо.

«Я скучаю по городу. Я не смотрю некоторые матчи «Аталанты», потому что они утомляют меня. Я прожил в Бергамо семь лет, мое сердце навсегда останется там. Я скучаю по прогулкам по городу и по трапезам с друзьями», - цитирует Гомеса DAZN.

33-летний аргентинский футболист перешёл из «Аталанты» в «Севилью» в январе 2021 года, сумма трансфера составила порядка пяти миллионов евро.

Гомес уже успел сыграть 19 матчей за испанский клуб во всех турнирах нынешнего сезона, забил два гола и отдал одну голевую передачу. Контракт форварда с «Севильей» рассчитан до 30 июня 2024 года.