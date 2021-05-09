Сёмин: «Не знаю, почему Миранчук не выходит в стартовом составе»

Экс-наставник «Локомотива» Юрий Сёмин высказался о полузащитнике «Аталанты» Алексее Миранчуке, который отметился забитым голом в ворота «Пармы» (5:2).

«Миранчук вышел на замену, как обычно забил. Лёша дает все основания для того, чтобы играть в стартовом составе. Но почему он не выходит в основе, я не знаю», - цитирует Сёмина sport24.

25-летний полузащитник сборной России сыграл 22 матча за «Аталанту» в нынешнем сезоне Серии А, забил четыре гола и отдал одну голевую передачу.

Напомним, что Миранчук перешёл в итальянский клуб из «Локомотива» в сентябре прошлого года, сумм трансфера составила порядка 14,5 миллионов евро.