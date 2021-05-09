Гол Миранчука помог «Аталанте» разгромить «Парму»

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09 Мая 2021, 17:54,
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«Аталанта» вышла на чистое второе место по итогам матча 35-го тура Серии А против вылетевшей в низший дивизион «Пармы». Руслан Малиновский открыл счет, Маттео Пессина его удвоил, а на последнюю треть поединка вместо украинца вышел Алексей Миранчук. Экс-футболист «Локомотива» здорово обострял игру и помог своей команде довести матч до победы, поставив точку на 90-й минуте - 5:2. Также дубль оформил Луис Муриэль.
«Верона» с «Торино» поделили очки (1:1), а «Кальяри» оставил в зоне вылета «Беневенто» (3:1).
Протокол игры
|12' Малиновский Руслан (0:1)
|52' Пессина Маттео (0:2)
|77' Муриэль Луис (0:3)
|(1:3) Брунетта Хуан 78'
|86' Муриэль Луис (1:4)
|(2:4) Зом Симон 88'
|90' Миранчук Алексей (2:5)
Сепе Луиджи • Бузи Максим • Осорио Йордан • Алвеш Бруну • Гальоло Риккардо 80' ( Конти Андреа ( 80') • Грасси Альберто 44' 61' ( Пелле Грациано ( 61') • Куртич Ясмин • Зом Симон • Жервиньо Куасси 61' ( Валенти Лаутаро ( 61') • Корнелиус Андреас 76' ( Брунетта Хуан ( 76') • Куцка Юрай 76' ( Камара Дрисса ( 76')
Запасные: Загаритис Василиос • Болог Ботонд • Филиппо Ринальди • Лорини Венсан • Диркс Дан • Коломби Симоне • Бани Маттиа
Спортьелло Марко • Джимсити Берат • Ромеро Кристиан • Паломино Хосе • Меле Йоаким • Де Рон Мартен • Фройлер Ремо 76' ( Пашалич Марио ( 76') • Госенс Робин 68' ( Хатебур Ханс ( 68' ) • 72'Иличич Йосип 46' ( Муриэль Луис ( 46') • Малиновский Руслан 58' ( Миранчук Алексей ( 58') • Сапата Дуван 46' ( Пессина Маттео ( 46')
Запасные: Руджери Маттео • Кальдара Маттиа • Гельми Людовико • Коваленко Виктор • Ламмерс Сэм • Шутало Бошко • Росси Франческо
09 мая. Стадион "Эннио Тардини" (Парма).
Протокол игры
|86' Войвода Мергим (0:1)
|(1:1) Димарко Федерико 88'
Пандур Ивор • Давидович Павел 34' 46' ( Маньяни Джанджакомо ( 46') • Гюнтер Корай • 83'Чеккерини Федерико 71' ( Димарко Федерико ( 71') • Фараони Марко • Илич Иван • Барак Антонин • Лазович Дарко • Сальседо Эдди 58' ( Ласанья Кевин ( 58') • Дзакканьи Маттиа 57' ( Колли Эбрима ( 57') • Калинич Никола 89'
Запасные: Берарди Алессандро • Четин Мерт • Стураро Стефано • Сильвестри Марко • Ловато Маттео • Рюэгг Кевин • Фавилли Андреа • Бесса Даниэль
Сиригу Сальваторе • Бремер Глейсон • Н'Кулу Николя 38' 51' ( Лянко Войнович ( 51') • Буонджорно Алессандро • Войвода Мергим • 87'Ринкон Томас 59' ( Лукич Саша ( 59') • Мандрагора Роландо • Верди Симоне 59' ( Базелли Даниэле ( 59') • Ансальди Кристиан • Санабрия Антонио 78' ( Бонаццоли Федерико ( 78') • Белотти Андреа 78' ( Дзадза Симоне ( 78')
Запасные: Сава Рэзван • Родригес Рикардо • Гояк Амер • Линетти Кароль • Уйкани Самир • Синго Уилфрид
09 мая. Стадион "Марк-Антонио Бентегоди" (Верона).
Протокол игры
|1' Ликояннис Хараламбос (0:1)
|(1:1) Лападула Джанлука 17'
|64' Паволетти Леонардо (1:2)
|90' Педро Жоао (1:3)
Монтипо Лоренцо • Депаоли Фабио 72' ( Летиция Гаэтано ( 72') • Глик Камил • Кальдирола Лука • Барба Федерико • Хетемай Перпарим 72' ( Импрота Риккардо ( 72') • Скьяттарелла Паскуале 9' 66' ( Виола Николас ( 66') • Ионице Артур • Инсинье Роберто 66' ( Гайч Адольфо ( 66') • Капрари Джанлука 76' ( Ди Серио Джузеппе ( 76') • Лападула Джанлука
Запасные: Лукателли Игор • Манфредини Никколо • Пастина Кристиан • Туиа Алессандро • Дабо Брайан • Тельо Андрес • 56'Саного Сирики
Краньо Алессио • Чеппители Лука • Годин Диего • Карбони Андреа 46' ( Дзаппа Габриэле ( 46') • Нандес Найтан • Дейола Алессандро 58' 88' ( Дункан Альфред ( 88') • Марин Рэзван 88' ( Ругани Даниэле ( 88') • Ликояннис Хараламбос 76' ( Асамоа Квадво ( 76') • Наингголан Раджа • Педро Жоао • Паволетти Леонардо 13' 90' ( Черри Альберто ( 90')
09 мая. Стадион "Чиро Вигорито" (Беневенто).
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Аталанта, Парма, Алексей Миранчук
Точно, Миранчук порвал Парму, как Тузик грелку. Повезло бергамаскам с этим игроком.
))) хорошо что отыграл 30 минут, если бы начинал в основе то Парме было бы жутко тяжело...