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Гол Миранчука помог «Аталанте» разгромить «Парму»

09 Мая 2021, 17:54,

«Аталанта» вышла на чистое второе место по итогам матча 35-го тура Серии А против вылетевшей в низший дивизион «Пармы». Руслан Малиновский открыл счет, Маттео Пессина его удвоил, а на последнюю треть поединка вместо украинца вышел Алексей Миранчук. Экс-футболист «Локомотива» здорово обострял игру и помог своей команде довести матч до победы, поставив точку на 90-й минуте - 5:2. Также дубль оформил Луис Муриэль.

«Верона» с «Торино» поделили очки (1:1), а «Кальяри» оставил в зоне вылета «Беневенто» (3:1).

Протокол игры  
Парма 2:5 Аталанта
    12' Малиновский Руслан (0:1)
    52' Пессина Маттео (0:2)
    77' Муриэль Луис (0:3)
(1:3) Брунетта Хуан 78'    
    86' Муриэль Луис (1:4)
(2:4) Зом Симон 88'    
    90' Миранчук Алексей (2:5)
Сепе Луиджи Бузи Максим Осорио Йордан Алвеш Бруну Гальоло Риккардо   80' (Конти Андреа (   80') Грасси Альберто   44'   61' (Пелле Грациано (   61') Куртич Ясмин Зом Симон Жервиньо Куасси   61' (Валенти Лаутаро (   61') Корнелиус Андреас   76' (Брунетта Хуан (   76') Куцка Юрай   76' (Камара Дрисса (   76')
Запасные: Загаритис Василиос Болог Ботонд Филиппо Ринальди Лорини Венсан Диркс Дан Коломби Симоне Бани Маттиа
Спортьелло Марко Джимсити Берат Ромеро Кристиан Паломино Хосе Меле Йоаким Де Рон Мартен Фройлер Ремо   76' (Пашалич Марио (   76') Госенс Робин   68' (Хатебур Ханс (   68'   72') Иличич Йосип   46' (Муриэль Луис (   46') Малиновский Руслан   58' (Миранчук Алексей (   58') Сапата Дуван   46' (Пессина Маттео (   46')
Запасные: Руджери Маттео Кальдара Маттиа Гельми Людовико Коваленко Виктор Ламмерс Сэм Шутало Бошко Росси Франческо
09 мая. Стадион "Эннио Тардини" (Парма).
Протокол игры  
Верона 1:1 Торино
    86' Войвода Мергим (0:1)
(1:1) Димарко Федерико 88'    
Пандур Ивор Давидович Павел   34'   46' (Маньяни Джанджакомо (   46') Гюнтер Корай   83' Чеккерини Федерико   71' (Димарко Федерико (   71') Фараони Марко Илич Иван Барак Антонин Лазович Дарко Сальседо Эдди   58' (Ласанья Кевин (   58') Дзакканьи Маттиа   57' (Колли Эбрима (   57') Калинич Никола   89'
Запасные: Берарди Алессандро Четин Мерт Стураро Стефано Сильвестри Марко Ловато Маттео Рюэгг Кевин Фавилли Андреа Бесса Даниэль
Сиригу Сальваторе Бремер Глейсон Н'Кулу Николя   38'   51' (Лянко Войнович (   51') Буонджорно Алессандро Войвода Мергим   87' Ринкон Томас   59' (Лукич Саша (   59') Мандрагора Роландо Верди Симоне   59' (Базелли Даниэле (   59') Ансальди Кристиан Санабрия Антонио   78' (Бонаццоли Федерико (   78') Белотти Андреа   78' (Дзадза Симоне (   78')
Запасные: Сава Рэзван Родригес Рикардо Гояк Амер Линетти Кароль Уйкани Самир Синго Уилфрид
09 мая. Стадион "Марк-Антонио Бентегоди" (Верона).
 
Протокол игры  
Беневенто 1:3 Кальяри
    1' Ликояннис Хараламбос (0:1)
(1:1) Лападула Джанлука 17'    
    64' Паволетти Леонардо (1:2)
    90' Педро Жоао (1:3)
Монтипо Лоренцо Депаоли Фабио   72' (Летиция Гаэтано (   72') Глик Камил Кальдирола Лука Барба Федерико Хетемай Перпарим   72' (Импрота Риккардо (   72') Скьяттарелла Паскуале   9'   66' (Виола Николас (   66') Ионице Артур Инсинье Роберто   66' (Гайч Адольфо (   66') Капрари Джанлука   76' (Ди Серио Джузеппе (   76') Лападула Джанлука
Запасные: Лукателли Игор Манфредини Никколо Пастина Кристиан Туиа Алессандро Дабо Брайан Тельо Андрес   56' Саного Сирики
Краньо Алессио Чеппители Лука Годин Диего Карбони Андреа   46' (Дзаппа Габриэле (   46') Нандес Найтан Дейола Алессандро   58'   88' (Дункан Альфред (   88') Марин Рэзван   88' (Ругани Даниэле (   88') Ликояннис Хараламбос   76' (Асамоа Квадво (   76') Наингголан Раджа Педро Жоао Паволетти Леонардо   13'   90' (Черри Альберто (   90')
Запасные: Калабрези Артуро Клаван Рагнар Валюкевич Себастьян Викарио Гульельмо Арести Симоне Трипальделли Алессандро Симеоне Джованни
09 мая. Стадион "Чиро Вигорито" (Беневенто).

 

Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Аталанта, Парма, Алексей Миранчук
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Комментарии (2)
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3
Juventissimo
09 Мая 2021, 17:58

Точно, Миранчук порвал Парму, как Тузик грелку. Повезло бергамаскам с этим игроком.

1
Misha_diablo_football
09 Мая 2021, 18:27

))) хорошо что отыграл 30 минут, если бы начинал в основе то Парме было бы жутко тяжело...

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