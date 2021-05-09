Гол Миранчука помог «Аталанте» разгромить «Парму»

«Аталанта» вышла на чистое второе место по итогам матча 35-го тура Серии А против вылетевшей в низший дивизион «Пармы». Руслан Малиновский открыл счет, Маттео Пессина его удвоил, а на последнюю треть поединка вместо украинца вышел Алексей Миранчук. Экс-футболист «Локомотива» здорово обострял игру и помог своей команде довести матч до победы, поставив точку на 90-й минуте - 5:2. Также дубль оформил Луис Муриэль.

«Верона» с «Торино» поделили очки (1:1), а «Кальяри» оставил в зоне вылета «Беневенто» (3:1).