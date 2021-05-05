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Малиновский - снова лучший игрок месяца в «Аталанте»

05 Мая 2021, 21:20,

Полузащитник «Аталанты» Руслан Малиновский снова признан лучшим футболистом месяца в составе команды из Бергамо. Ранее украинец победил в мартовском голосовании болельщиков клуба Серии А. В апреле Малиновский забил три мяча и выполнил пять ассистов в пяти поединках за «Аталанту».

Руслан Малиновский играет в «Аталанте» с 2019 года, он обошелся клубу почти в 14 млн евро. В текущем сезоне он выходил на поле в 38 матчах, в которых отметился 7 голами и 10 раз ассистировал партнерам.

Бергамаски заметно прибавили во второй части сезона и ведут борьбу за второе место в Серии А.

Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Аталанта, Руслан Малиновский
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