Гасперини: «Трудно объяснить, что случилось во втором тайме»

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини остался недоволен реализацией своей команды в матче с «Ромой».

«Трудно объяснить, что именно произошло с нами во втором тайме. Мы упустили моменты, которые мог бы реализовать абсолютно любой. У нас было очень много шансов победить.

Мы по-прежнему находимся на третьем месте и сохраняем преимущество над преследователями, поэтому не стоит расстраиваться.

Замены? Малиновский устал, у нас начались проблемы в центре, нужна была свежая кровь, но Пашалич вошёл в игру не лучшим образом. Некоторые ошибки были просто шокирующими», - цитирует Гасперини Football Italia.