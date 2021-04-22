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Кристанте: «Не думаю, что «Аталанта» играла лучше»

22 Апреля 2021, 21:55,

Полузащитник «Ромы» Брайан Кристанте остался доволен игрой своей команды в матче с «Аталантой» (1:1).

«Мы могли вырвать победу в концовке и имели несколько неплохих шансов. Я думаю, что мы подошли к матчу с правильным настроем и были полны решимости.

Не думаю, что «Аталанта» играла лучше. Они забили один гол, провели несколько контратак, но и нам удалось создать опасные моменты.

Забитый гол? Да, давно мне не удавалось забить, надеюсь, что буду делать это регулярнее», - цитирует Кристанте DAZN.

«Рома» набрала 55 очков в 32 турах и расположилась на седьмом месте в турнирной таблице Серии А.

Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Рома, Аталанта, Брайан Кристанте
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