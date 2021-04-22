Кристанте: «Не думаю, что «Аталанта» играла лучше»

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22 Апреля 2021, 21:55,
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Полузащитник «Ромы» Брайан Кристанте остался доволен игрой своей команды в матче с «Аталантой» (1:1).
«Мы могли вырвать победу в концовке и имели несколько неплохих шансов. Я думаю, что мы подошли к матчу с правильным настроем и были полны решимости.
Не думаю, что «Аталанта» играла лучше. Они забили один гол, провели несколько контратак, но и нам удалось создать опасные моменты.
Забитый гол? Да, давно мне не удавалось забить, надеюсь, что буду делать это регулярнее», - цитирует Кристанте DAZN.
«Рома» набрала 55 очков в 32 турах и расположилась на седьмом месте в турнирной таблице Серии А.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Рома, Аталанта, Брайан Кристанте