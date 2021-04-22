«Рома» в большинстве прервала победную серию «Аталанты»

В матче 32-го тура Серии А «Рома» принимала «Аталанту» и смогла выжать максимум из двух попаданий в створ ворот противника. Руслан Малиновский в касание замкнул прострел с левого фланга к линии вратарской, и его команда вела в счете больше тайма. Удаление Робина Госенса на 69-й минуте дало римлянам преимущество, и Бриан Кристанте наказал противника за нерасторопность опорной зоны ударом метров с 30 в левый нижний угол ворот. Алексей Миранчук провел все 90 минут в запасе.

Ничья 1:1 оставляет «Роме» мало шансов подняться выше седьмого места. «Аталанта» упустила шанс вырваться на второе место.