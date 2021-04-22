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«Рома» в большинстве прервала победную серию «Аталанты»

22 Апреля 2021, 21:26,

В матче 32-го тура Серии А «Рома» принимала «Аталанту» и смогла выжать максимум из двух попаданий в створ ворот противника. Руслан Малиновский в касание замкнул прострел с левого фланга к линии вратарской, и его команда вела в счете больше тайма. Удаление Робина Госенса на 69-й минуте дало римлянам преимущество, и Бриан Кристанте наказал противника за нерасторопность опорной зоны ударом метров с 30 в левый нижний угол ворот. Алексей Миранчук провел все 90 минут в запасе.

Ничья 1:1 оставляет «Роме» мало шансов подняться выше седьмого места. «Аталанта» упустила шанс вырваться на второе место.

Протокол игры  
Рома 1:1 Аталанта
    26' Малиновский Руслан (0:1)
(1:1) Кристанте Бриан 75'    
Пау Лопес Манчини Джанлука Кристанте Бриан Ибаньес Рожер   90'   90' Карсдорп Рик Вильяр Гонсало   47'   76' (Перес Карлес (   76') Верету Жордан Калафьори Рикардо   31'   46' (Перес Бруно (   46') Пеллегрини Лоренцо Мхитарян Генрих   85' (Майораль Борха (   85') Джеко Эдин
Запасные: Рейнолдс Брайан Пасторе Хавьер Фасио Федерико Дарбо Эбрима Киерво Риккардо Жуан Жезус Сантон Давиде Фузато Даниэл Миранте Антонио
Голлини Пьерлуиджи Джимсити Берат Ромеро Кристиан Паломино Хосе Меле Йоаким Де Рон Мартен Фройлер Ремо Госенс Робин   52'   69' Иличич Йосип   59' (Муриэль Луис (   59') Малиновский Руслан   59' (Пашалич Марио (   59') Сапата Дуван   73' (Толой Рафаэл (   73')
Запасные: Миранчук Алексей Спортьелло Марко Руджери Маттео Кальдара Маттиа Коваленко Виктор Пессина Маттео Ламмерс Сэм Шутало Бошко Росси Франческо
22 апреля. Стадион "Олимпийский (Рим)" (Рим).

 

Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Рома, Аталанта
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Комментарии (1)
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1
Juventissimo
22 Апреля 2021, 22:35

Алексей Миранчук провел все 90 минут в запасе. Это самый важный нюанс матча. Запомним. Пройдут годы и потом ценители футбола узнают, что в этом сезоне Миранчук был самым важным игроком бергамасков, проведя почти все матчи на скамейке.

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