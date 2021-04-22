«Рома» в большинстве прервала победную серию «Аталанты»

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22 Апреля 2021, 21:26,
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В матче 32-го тура Серии А «Рома» принимала «Аталанту» и смогла выжать максимум из двух попаданий в створ ворот противника. Руслан Малиновский в касание замкнул прострел с левого фланга к линии вратарской, и его команда вела в счете больше тайма. Удаление Робина Госенса на 69-й минуте дало римлянам преимущество, и Бриан Кристанте наказал противника за нерасторопность опорной зоны ударом метров с 30 в левый нижний угол ворот. Алексей Миранчук провел все 90 минут в запасе.
Ничья 1:1 оставляет «Роме» мало шансов подняться выше седьмого места. «Аталанта» упустила шанс вырваться на второе место.
Протокол игры
|26' Малиновский Руслан (0:1)
|(1:1) Кристанте Бриан 75'
Пау Лопес • Манчини Джанлука • Кристанте Бриан • Ибаньес Рожер 90' • 90'Карсдорп Рик • Вильяр Гонсало 47' 76' ( Перес Карлес ( 76') • Верету Жордан • Калафьори Рикардо 31' 46' ( Перес Бруно ( 46') • Пеллегрини Лоренцо • Мхитарян Генрих 85' ( Майораль Борха ( 85') • Джеко Эдин
Запасные: Рейнолдс Брайан • Пасторе Хавьер • Фасио Федерико • Дарбо Эбрима • Киерво Риккардо • Жуан Жезус • Сантон Давиде • Фузато Даниэл • Миранте Антонио
Голлини Пьерлуиджи • Джимсити Берат • Ромеро Кристиан • Паломино Хосе • Меле Йоаким • Де Рон Мартен • Фройлер Ремо • Госенс Робин 52' • 69'Иличич Йосип 59' ( Муриэль Луис ( 59') • Малиновский Руслан 59' ( Пашалич Марио ( 59') • Сапата Дуван 73' ( Толой Рафаэл ( 73')
Запасные: Миранчук Алексей • Спортьелло Марко • Руджери Маттео • Кальдара Маттиа • Коваленко Виктор • Пессина Маттео • Ламмерс Сэм • Шутало Бошко • Росси Франческо
22 апреля. Стадион "Олимпийский (Рим)" (Рим).
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Рома, Аталанта
Алексей Миранчук провел все 90 минут в запасе. Это самый важный нюанс матча. Запомним. Пройдут годы и потом ценители футбола узнают, что в этом сезоне Миранчук был самым важным игроком бергамасков, проведя почти все матчи на скамейке.