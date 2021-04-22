Фонсека: «Я не видел, чтобы кто-то играл против «Аталанты» на таком уровне»

Главный тренер «Ромы» Паулу Фонсека прокомментировал результат матча с «Аталантой» (1:1).

«Мы не выиграли, но показали хорошую игру против отличной команды. Не забывайте, что «Аталанта» выиграла восемь из девяти последних матчей, мы решили рискнуть и высоко прессинговали, не позволяя им играть в свой футбол. Я не видел, чтобы кто-то играл против «Аталанты» на таком уровне», - цитирует Фонсеку DAZN.

После тридцати двух туров «Рома» занимает лишь седьмое место в турнирной таблице чемпионата Италии.

Напомним, что римляне продолжают борьбу за победу в Лиге Европы, в полуфинале турнира «Рома» сразится с «Манчестер Юнайтед».