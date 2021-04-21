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«Сассуоло» обыграл несостоявшихся участников Суперлиги из «Милана»

21 Апреля 2021, 21:49,

В 32-м туре Серии А «Милан» принимал «Сассуоло» и провёл противоречивый матч. Поначалу для «россонери» все складывалось удачно, и после гола Хакана Чалханоглу фаворит вел в счете на протяжении 46 минут. Гости прибавили после перерыва, изменили игру заменами и вырвали победу - 2:1. Дубль в активе Джакомо Распадори. «Милан» рискует потерять второе место уже завтра.

Протокол игры  
Милан 1:2 Сассуоло
(1:0) Чалханоглу Хакан 30'    
    76' Распадори Джакомо (1:1)
    83' Распадори Джакомо (1:2)
Доннарумма Джанлуиджи Калабрия Давиде   86' (Калюлю Пьер (   86') Томори Фикайо Кьяер Симон Далот Диогу Мейте Суалихо   86' (Кастильехо Самуэль (   86') Кесси Франк Салемакерс Алексис   86' (Диас Браим (   86') Чалханоглу Хакан   73' (Манджукич Марио (   73') Ребич Анте   73' (Крунич Раде (   73') Леау Рафаэл
Запасные: Габбия Маттео Хёуге Йенс Юнгдал Андреас Романьоли Алессио Тонали Сандро Татарушану Чиприан
Консильи Андреа Мюлдюр Мерт   64' (Тольян Йереми (   64') Марлон Феррари Джанмарко Кирьякопулос Георгиос Обьянг Педро   72' (Лопес Максим (   72') Локателли Мануэль Берарди Доменико Джуричич Филип   60'   63' (Траоре Хамед (   63') Бога Жереми   83' (Гараслин Лукаш (   83') Дефрель Грегоре   63' (Распадори Джакомо (   63')
Запасные: Пеголо Джанлука Кирикеш Влад Оддеи Брайан Маньянелли Франческо Бурабия Мехди Пелузо Федерико Рожерио да Силва
21 апреля. Стадион "Сан-Сиро" (Милан).

 

Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Милан, Сассуоло
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Комментарии (1)
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beorn_n
21 Апреля 2021, 22:35

Парни из Сассуоло показали хороший классный футбол, Милан во втором тайме сбавил обороты за что и поплатился.

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