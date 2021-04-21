«Сассуоло» обыграл несостоявшихся участников Суперлиги из «Милана»

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21 Апреля 2021, 21:49,
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В 32-м туре Серии А «Милан» принимал «Сассуоло» и провёл противоречивый матч. Поначалу для «россонери» все складывалось удачно, и после гола Хакана Чалханоглу фаворит вел в счете на протяжении 46 минут. Гости прибавили после перерыва, изменили игру заменами и вырвали победу - 2:1. Дубль в активе Джакомо Распадори. «Милан» рискует потерять второе место уже завтра.
Протокол игры
|(1:0) Чалханоглу Хакан 30'
|76' Распадори Джакомо (1:1)
|83' Распадори Джакомо (1:2)
Доннарумма Джанлуиджи • Калабрия Давиде 86' ( Калюлю Пьер ( 86') • Томори Фикайо • Кьяер Симон • Далот Диогу • Мейте Суалихо 86' ( Кастильехо Самуэль ( 86') • Кесси Франк • Салемакерс Алексис 86' ( Диас Браим ( 86') • Чалханоглу Хакан 73' ( Манджукич Марио ( 73') • Ребич Анте 73' ( Крунич Раде ( 73') • Леау Рафаэл
Запасные: Габбия Маттео • Хёуге Йенс • Юнгдал Андреас • Романьоли Алессио • Тонали Сандро • Татарушану Чиприан
Консильи Андреа • Мюлдюр Мерт 64' ( Тольян Йереми ( 64') • Марлон • Феррари Джанмарко • Кирьякопулос Георгиос • Обьянг Педро 72' ( Лопес Максим ( 72') • Локателли Мануэль • Берарди Доменико • Джуричич Филип 60' 63' ( Траоре Хамед ( 63') • Бога Жереми 83' ( Гараслин Лукаш ( 83') • Дефрель Грегоре 63' ( Распадори Джакомо ( 63')
Запасные: Пеголо Джанлука • Кирикеш Влад • Оддеи Брайан • Маньянелли Франческо • Бурабия Мехди • Пелузо Федерико • Рожерио да Силва
21 апреля. Стадион "Сан-Сиро" (Милан).
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Милан, Сассуоло
Парни из Сассуоло показали хороший классный футбол, Милан во втором тайме сбавил обороты за что и поплатился.