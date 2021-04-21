Ибрагимович пропускает матч с «Сассуоло»

В среду вечером в рамках итальянского чемпионата «Милан» на своём поле сыграет против «Сассуоло». Форвард Златан Ибрагимович не попал в заявку «россонери» на эту игру по причине мышечных проблем.

«Милан» и «Сассуоло» начнут выяснять отношения на футбольном поле в половине восьмого вечера по московскому времени. На страницах LiveResult можно будет следить за игрой в текстовой трансляции.

В сезоне 2020/2021 Златан Ибрагимович провёл за «Милан» двадцать пять матчей во всех соревнованиях. В них шведский форвард записал на свой счёт семнадцать голов и три голевых паса.