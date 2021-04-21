Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

Ибрагимович пропускает матч с «Сассуоло»

21 Апреля 2021, 18:49,

В среду вечером в рамках итальянского чемпионата «Милан» на своём поле сыграет против «Сассуоло». Форвард Златан Ибрагимович не попал в заявку «россонери» на эту игру по причине мышечных проблем.

«Милан» и «Сассуоло» начнут выяснять отношения на футбольном поле в половине восьмого вечера по московскому времени. На страницах LiveResult можно будет следить за игрой в текстовой трансляции.

В сезоне 2020/2021 Златан Ибрагимович провёл за «Милан» двадцать пять матчей во всех соревнованиях. В них шведский форвард записал на свой счёт семнадцать голов и три голевых паса.

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Милан, Златан Ибрагимович
★ Добавьте Евро-Футбол в источники



Читайте также на "Евро-футбол.ру":

Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
И никакого камбэка: «Реал» без приключений оставил «Ливерпуль» за бортом Лиги чемпионов
И никакого камбэка: «Реал» без приключений оставил «Ливерпуль» за бортом Лиги чемпионов
Гол Малиновского позволил «Аталанте» обыграть «Ювентус»
Гол Малиновского позволил «Аталанте» обыграть «Ювентус»
«Барселона» забила 4 гола за 12 минут и завоевала Кубок Испании
«Барселона» забила 4 гола за 12 минут и завоевала Кубок Испании
Тухель жаждет трофеев! «Челси» обыграл «Манчестер Сити» и вышел в финал Кубка Англии
Тухель жаждет трофеев! «Челси» обыграл «Манчестер Сити» и вышел в финал Кубка Англии
Президент Суперлиги хочет сократить длительность футбольных матчей
Президент Суперлиги хочет сократить длительность футбольных матчей


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 10000 Обзор Играть
4 Бонус: 5000 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 1000 Обзор Играть
7 Бонус: 10000 Обзор Играть
8 Бонус: 19500 Обзор Играть
9 Бонус: 500 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
11 Бонус: 8000 Обзор Играть
Весь рейтинг лучших букмекеров от Евро-футбола