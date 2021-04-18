Кьяер: «Мы продолжаем пропускать отвратительные голы»

Защитник «Милана» Симон Кьяер эмоционально пообщался с журналистами после победы над «Дженоа» (2:1).

«Эта победа принесла нам больше трёх очков, потому что мы играли дома. Во втором тайме нам пришлось страдать на поле, мы должны были снять все вопросы раньше.

Мы продолжаем пропускать отвратительные голы, но иногда такое случается. Бывают и другие периоды, когда всё идёт хорошо. Нам нужно двигаться вперёд, нас ждёт семь финалов, мы хотим привести «Милан» к успеху», - цитирует Кьяера DAZN.

После тридцати одного тура «Милан» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Италии.