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Мальдини: «Не знал о вступлении «Милана» в Суперлигу до совместного заявления других клубов»

21 Апреля 2021, 20:24,

Технический директор «Милана» Паоло Мальдини утверждает, что он не имеет никакого отношения к решению руководителей клуба стать организаторами Суперлиги Европы.

- Хочу отметить, что я не принимал участия в обсуждениях Суперлиги. Я узнал об этом в воскресенье вечером после совместного заявления других клубов. Решение принималось на более высоком уровне относительно моей должности. Я чувствовал себя немного не в своей тарелке, - цитирует Мальдини Sky Sport Italia.

- Это не освобождает меня от ответственности переде болельщиками и не только перед болельщиками «Милана», - добавил легенда «россонери».

Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Милан, Паоло Мальдини
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