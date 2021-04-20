Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

Тренер «Сассуоло» не хочет играть против «Милана» из-за Суперлиги

20 Апреля 2021, 19:25,

Главный тренер «Сассуоло» Роберто де Дзерби заявил, что не хочет играть против «Милана» в среду.

«Я не хочу играть против «Милана», потому что это один из клубов, создавших Суперлигу. Если генеральный директор клуба меня заставит, тогда я, конечно, выйду на игру.

Я очень зол, вчера полчаса обсуждал Суперлигу с командой. Я зол, потому что в воскресенье в футболе произошёл аналог государственного переворота. Они как будто вывесили свои флаги на чужой территории. Это как если бы сын обычного рабочего не мог бы мечтать стать юристом или врачом», - сказал де Дзерби в интервью клубной пресс-службе.

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Милан, Сассуоло, Роберто де Дзерби
★ Добавьте Евро-Футбол в источники



Читайте также на "Евро-футбол.ру":

Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
И никакого камбэка: «Реал» без приключений оставил «Ливерпуль» за бортом Лиги чемпионов
И никакого камбэка: «Реал» без приключений оставил «Ливерпуль» за бортом Лиги чемпионов
Месть исполнена: «ПСЖ» проиграл «Баварии», но выбил её из Лиги чемпионов
Месть исполнена: «ПСЖ» проиграл «Баварии», но выбил её из Лиги чемпионов
Гол Малиновского позволил «Аталанте» обыграть «Ювентус»
Гол Малиновского позволил «Аталанте» обыграть «Ювентус»
«Барселона» забила 4 гола за 12 минут и завоевала Кубок Испании
«Барселона» забила 4 гола за 12 минут и завоевала Кубок Испании
Тухель жаждет трофеев! «Челси» обыграл «Манчестер Сити» и вышел в финал Кубка Англии
Тухель жаждет трофеев! «Челси» обыграл «Манчестер Сити» и вышел в финал Кубка Англии


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 10000 Обзор Играть
4 Бонус: 5000 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 1000 Обзор Играть
7 Бонус: 10000 Обзор Играть
8 Бонус: 19500 Обзор Играть
9 Бонус: 500 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
11 Бонус: 8000 Обзор Играть
Весь рейтинг лучших букмекеров от Евро-футбола