Тренер «Сассуоло» не хочет играть против «Милана» из-за Суперлиги

Главный тренер «Сассуоло» Роберто де Дзерби заявил, что не хочет играть против «Милана» в среду.

«Я не хочу играть против «Милана», потому что это один из клубов, создавших Суперлигу. Если генеральный директор клуба меня заставит, тогда я, конечно, выйду на игру.

Я очень зол, вчера полчаса обсуждал Суперлигу с командой. Я зол, потому что в воскресенье в футболе произошёл аналог государственного переворота. Они как будто вывесили свои флаги на чужой территории. Это как если бы сын обычного рабочего не мог бы мечтать стать юристом или врачом», - сказал де Дзерби в интервью клубной пресс-службе.