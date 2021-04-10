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​Пиоли высказался о причине удаления Ибрагимовича

10 Апреля 2021, 21:39,

«Милан» в субботу набрал три очка, обыграв «Парму» на выезде с результатом 3:1. На исходе часа игры прямую красную карточку получил Златан Ибрагимович. Причины удаления шведа остались непонятными. После матча ситуацию прокомментировал тренер «россонери» Стефано Пиоли.

«Златан сказал мне, что у него были обсуждения с рефери, но он не проявлял неуважения и не оскорблял судью. С Мареской [судья – прим.] я не общался, поэтому не знаю.

Ибрагимович сказал мне, что последняя его фраза арбитру была такой: «То есть тебя не интересует то, что я хочу сказать?». Меня там не было, поэтому не знаю», - сказал Пиоли Sky Sport Italia.

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Милан, Златан Ибрагимович, Стефано Пиоли
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