​Пиоли высказался о причине удаления Ибрагимовича

«Милан» в субботу набрал три очка, обыграв «Парму» на выезде с результатом 3:1. На исходе часа игры прямую красную карточку получил Златан Ибрагимович. Причины удаления шведа остались непонятными. После матча ситуацию прокомментировал тренер «россонери» Стефано Пиоли.

«Златан сказал мне, что у него были обсуждения с рефери, но он не проявлял неуважения и не оскорблял судью. С Мареской [судья – прим.] я не общался, поэтому не знаю.

Ибрагимович сказал мне, что последняя его фраза арбитру была такой: «То есть тебя не интересует то, что я хочу сказать?». Меня там не было, поэтому не знаю», - сказал Пиоли Sky Sport Italia.