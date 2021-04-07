Манджукич вернулся в общую группу «Милана»

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07 Апреля 2021, 18:38,
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Хорватский нападающий «Милана» Марио Манджукич восстановился от травмы.
Как сообщает пресс-служба итальянского клуба, опытный футболист сегодня тренировался в общей группе.
34-летний Манджукич перешёл в «Милан» в январе, подписав с «россонери» контракт, рассчитанный до конца сезона. За это время Марио успел сыграть пять матчей за итальянский клуб, но голевыми действиями не отметился.
Уже в субботу, десятого апреля, «Милан» на выезде сыграет против «Пармы», стартовый свисток о начале встречи запланирован на 19:00 по московскому времени.
После двадцати девяти туров «Милан» занимает второе место в Серии А.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Милан, Марио Манджукич