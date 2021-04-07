Манджукич вернулся в общую группу «Милана»

Хорватский нападающий «Милана» Марио Манджукич восстановился от травмы.

Как сообщает пресс-служба итальянского клуба, опытный футболист сегодня тренировался в общей группе.

34-летний Манджукич перешёл в «Милан» в январе, подписав с «россонери» контракт, рассчитанный до конца сезона. За это время Марио успел сыграть пять матчей за итальянский клуб, но голевыми действиями не отметился.

Уже в субботу, десятого апреля, «Милан» на выезде сыграет против «Пармы», стартовый свисток о начале встречи запланирован на 19:00 по московскому времени.

После двадцати девяти туров «Милан» занимает второе место в Серии А.