Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

​Доннарумма – арбитру: «Ты всегда хочешь быть главным героем»

11 Апреля 2021, 12:37,

Самым обсуждаемым событием субботнего матча между «Пармой» и «Миланом» стало удаление Златана Ибрагимовича за неспортивное поведение. Красная карточка шведа могла быть следствием недоразумения, о чём сообщалось в СМИ.

Вместе с тем Sky Sport сообщил о том, что претензии арбитру Фабио Мареске предъявлял и голкипер «Милана» Джанлуиджи Доннарумма. По данным источника, вратарь сказал судье: «Что ты делаешь? Ты всегда хочешь быть главным героем».

Стоит сказать, что в январе аналогичные претензии этому рефери высказывал тренер «Интера» Антонио Конте.

«Это всегда ты, Мареска. Это всегда ты. Даже на ВАР это всегда ты», - говорил тогда Конте после получения красной карточки.

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Милан, Джанлуиджи Доннарумма, Фабио Мареска
★ Добавьте Евро-Футбол в источники



Читайте также на "Евро-футбол.ру":

Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
«Реал» выиграл «эль класико» и вышел на первое место, а «Барселона» может жаловаться на судей
«Реал» выиграл «эль класико» и вышел на первое место, а «Барселона» может жаловаться на судей
«Ливерпуль» разочаровал в Мадриде: Команда Клоппа без шансов проиграла «Реалу»
«Ливерпуль» разочаровал в Мадриде: Команда Клоппа без шансов проиграла «Реалу»
«Ювентус» и «Интер» синхронно победили
«Ювентус» и «Интер» синхронно победили
Неймар и Мбаппе рвутся на трон: «ПСЖ» под снегом наказал «Баварию» на выезде
Неймар и Мбаппе рвутся на трон: «ПСЖ» под снегом наказал «Баварию» на выезде
Соболев рвёт и мечет: «Спартак» отомстил «Ростову» Карпина и почти догнал «Зенит»
Соболев рвёт и мечет: «Спартак» отомстил «Ростову» Карпина и почти догнал «Зенит»


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 10000 Обзор Играть
4 Бонус: 5000 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 1000 Обзор Играть
7 Бонус: 10000 Обзор Играть
8 Бонус: 19500 Обзор Играть
9 Бонус: 500 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
11 Бонус: 8000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола