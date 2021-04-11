​Доннарумма – арбитру: «Ты всегда хочешь быть главным героем»

Самым обсуждаемым событием субботнего матча между «Пармой» и «Миланом» стало удаление Златана Ибрагимовича за неспортивное поведение. Красная карточка шведа могла быть следствием недоразумения, о чём сообщалось в СМИ.

Вместе с тем Sky Sport сообщил о том, что претензии арбитру Фабио Мареске предъявлял и голкипер «Милана» Джанлуиджи Доннарумма. По данным источника, вратарь сказал судье: «Что ты делаешь? Ты всегда хочешь быть главным героем».

Стоит сказать, что в январе аналогичные претензии этому рефери высказывал тренер «Интера» Антонио Конте.

«Это всегда ты, Мареска. Это всегда ты. Даже на ВАР это всегда ты», - говорил тогда Конте после получения красной карточки.