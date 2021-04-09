«Милан» определился с будущим Пиоли

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли не будет уволен по окончании нынешнего сезона, даже если команда не попадет в Лигу чемпионов. Об этом информирует Gazzetta dello Sport

Источник сообщает, что руководство «россонери» выразило поддержку наставнику команды и готово продолжить сотрудничество с ним в следующем сезоне.

После 29-ти туров чемпионата Италии миланский клуб набрал 60 баллов и занимает второе место в турнирной таблице. Подопечные Пиоли отстают от лидирующего «Интера» на 11 очков.

Следующий матч «россонери» сыграют против «Пармы» на выезде. Встреча пройдет в субботу, десятого апреля, начало - 19:00 по московскому времени.