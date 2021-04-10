​В «Милане» подтвердили, что Ибрагимович продлит контракт

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10 Апреля 2021, 18:53,
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Златан Ибрагимович останется в «Милане» на следующий сезон. Информацию для итальянского Sky Sport подтвердил один из директоров «россонери» Паоло Мальдини.
«Да, новый контракт Ибрагимовича это всего лишь вопрос деталей…» - передаёт слова Мальдини журналист Фабрицио Романо на своей страничке в Twitter.
В сезоне 2020/2021 Златан Ибрагимович провёл за «Милан» двадцать четыре матча в различных соревнованиях. В них шведский форвард записал на свой счёт семнадцать голов и два результативных паса на партнёров.
В октябре Златану Ибрагимовичу исполнится сорок лет.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Милан, Златан Ибрагимович