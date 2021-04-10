Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
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​В «Милане» подтвердили, что Ибрагимович продлит контракт

10 Апреля 2021, 18:53,

Златан Ибрагимович останется в «Милане» на следующий сезон. Информацию для итальянского Sky Sport подтвердил один из директоров «россонери» Паоло Мальдини.

«Да, новый контракт Ибрагимовича это всего лишь вопрос деталей…» - передаёт слова Мальдини журналист Фабрицио Романо на своей страничке в Twitter.

В сезоне 2020/2021 Златан Ибрагимович провёл за «Милан» двадцать четыре матча в различных соревнованиях. В них шведский форвард записал на свой счёт семнадцать голов и два результативных паса на партнёров.

В октябре Златану Ибрагимовичу исполнится сорок лет.

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Милан, Златан Ибрагимович
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