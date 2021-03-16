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Липпи может вернуться в «Наполи»

16 Марта 2021, 23:39,

Итальянский экс-тренер Марчелло Липпи может получить работу технического директора «Наполи», об этом проинформировал его сын, Давиде на Radio Kiss Kiss.

- Отец не будет отклонять такие варианты. Если что-то такое поступит, он рассмотрит, - заявил Давиде Липпи, который работает футбольным агентом. - Сейчас же нет никакой конкретики. Мы не связывались с «Наполи».

Марчелло Липпи тренировал неаполитанцев в сезоне 1993/94 и занял с командой шестое место, после чего ушел в «Ювентус».

72-летний Липпи в октябре заявил о завершении тренерской карьеры, он выиграл 19 турниров, включая чемпионат мира и Лигу чемпионов.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Наполи, Марчелло Липпи
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