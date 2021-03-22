Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
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Мертенс - третий футболист «Наполи», забивший 100 голов в Серии А

22 Марта 2021, 09:34,

В поединке 28-го тура чемпионата Италии «Наполи» встречался со столичной «Ромой». Неаполитанский коллектив отпраздновал победу со счетом 2:0. Дублем отметился бельгийский нападающий Дрис Мертенс.

Согласно данным Gracenote Live в «Твиттере», эти голы стали для 33-летнего футболиста 99-м и 100-м в составе неаполитанского коллектива в Серии А. Дрис стал третьим игроком в истории «Наполи», которому удалось покорить эту отметку. Столько же голов на счету Марека Гамшика, 102 гола забил Антонио Войяк.

Бельгиец защищает цвета итальянского клуба с лета 2013-го года. В текущем сезоне он забил семь голов и отдал шесть ассистов в 18 матчах чемпионата Италии.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Наполи, Дрис Мертенс
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Комментарии (1)
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0
Super fanat
22 Марта 2021, 09:59

Живой легендой станет, вполне вероятно

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