Мертенс - третий футболист «Наполи», забивший 100 голов в Серии А

В поединке 28-го тура чемпионата Италии «Наполи» встречался со столичной «Ромой». Неаполитанский коллектив отпраздновал победу со счетом 2:0. Дублем отметился бельгийский нападающий Дрис Мертенс.

Согласно данным Gracenote Live в «Твиттере», эти голы стали для 33-летнего футболиста 99-м и 100-м в составе неаполитанского коллектива в Серии А. Дрис стал третьим игроком в истории «Наполи», которому удалось покорить эту отметку. Столько же голов на счету Марека Гамшика, 102 гола забил Антонио Войяк.

Бельгиец защищает цвета итальянского клуба с лета 2013-го года. В текущем сезоне он забил семь голов и отдал шесть ассистов в 18 матчах чемпионата Италии.