Мертенс упомянул Лукаку, празднуя сотый гол в Серии А

Форвард «Наполи» Дрис Мертенс прокомментировал свой юбилейный, сотый гол в чемпионате Италии, который был забит в матче против «Ромы» (2:0). Первый результативный выстрел был нанесен прямым ударом со штрафного, а второй - головой после заброса Лоренцо Инсинье и скидки Маттео Политано.

- Очень горд достичь рекордного показателя: первый бельгиец с 100 голами в Серии А. Поторопись, Ромелу Лукаку, - написал Мертенс в «Твиттере».

Всего у 33-летнего Мертенса 133 гола в 349 матчах за неаполитанцев. Лукаку проводит второй сезон в «Интере» (59 голов в 85 официальных матчах и 42 мяча в 64 поединках Серии А).