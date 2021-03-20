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​Фонсека: «Мне не нужны отговорки»

20 Марта 2021, 22:24,

Главный тренер «Ромы» Паулу Фонсека дал пресс-конференцию перед матчем итальянского чемпионата против «Наполи».

Римский клуб ранее выражал недовольство тем фактом, что игра «Наполи» против «Ювентуса» была перенесена, и неаполитанцы получили целую неделю на подготовку к матчу в Риме.

«Я хочу сказать, что мы готовы к матчу, некоторые футболисты отдохнули. Мне не нужны отговорки, я ожидаю хорошего матча.

Слухи о моём будущем? Меня это не волнует, я по-прежнему сосредоточен на настоящем. На прошлой неделе «Наполи» обыграл «Милан», так что это одна из лучших команд Италии», - сказал Фонсека.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Рома, Наполи, Паулу Фонсека
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