​Фонсека: «Мне не нужны отговорки»

Главный тренер «Ромы» Паулу Фонсека дал пресс-конференцию перед матчем итальянского чемпионата против «Наполи».

Римский клуб ранее выражал недовольство тем фактом, что игра «Наполи» против «Ювентуса» была перенесена, и неаполитанцы получили целую неделю на подготовку к матчу в Риме.

«Я хочу сказать, что мы готовы к матчу, некоторые футболисты отдохнули. Мне не нужны отговорки, я ожидаю хорошего матча.

Слухи о моём будущем? Меня это не волнует, я по-прежнему сосредоточен на настоящем. На прошлой неделе «Наполи» обыграл «Милан», так что это одна из лучших команд Италии», - сказал Фонсека.