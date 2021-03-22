Дубль Мертенса принёс «Наполи» победу над «Ромой»

|
22 Марта 2021, 00:42,
|
|
В центральном матче 28-го тура Серии А «Рома» и «Наполи» бились за выход на чистое пятое место. В целом игра получилась равной, а победу гостям принес ударный первый тайм с голевым дублем Дриса Мертенса, который стал первым бельгийцем, забившим 100 голов в чемпионате Италии. Сначала форвард со штрафного с 18 метров пробил во «вратарский» угол. Спустя семь минут Лоренцо Инсинье выдал длиннющий пас-конфетку на рывок Маттео Политано, который здорово сыграл головой вдоль ворот, и Мертенс легко оформил дубль - 2:0. Второй там «волки» провели лучше соперника, а ближе всех к успеху был Лоренцо Пеллегрини, пробивший в штангу при том, что голкипер не реагировал.
«Наполи» с 53 очками занимает пятое место, римляне в трех баллах позади.
Протокол игры
|27' Мертенс Дрис (0:1)
|34' Мертенс Дрис (0:2)
Пау Лопес • Манчини Джанлука • 45'Кристанте Бриан • Ибаньес Рожер • 26'Карсдорп Рик • Пеллегрини Лоренцо 83' ( Кумбулла Мараш ( 83') • Диавара Амаду 59' 67' ( Майораль Борха ( 67') • Спинаццола Леонардо • Педро Родригес 67' ( Вильяр Гонсало ( 67' ) • 85'Эль-Шаарави Стефан • 63'Джеко Эдин 67' ( Перес Карлес ( 67')
Запасные: Bryan Reynolds • Пасторе Хавьер • Фасио Федерико • Калафьори Рикардо • Сантон Давиде • Фузато Даниэл • Миранте Антонио
Оспина Давид • Хюсай Эльсейд • Максимович Никола 86' ( Бакайоко Тьемуэ ( 86') • Кулибали Калиду • 78'Руй Мариу • Фабиан Руис • Демме Диего • Политано Маттео 73' ( Элмас Эльиф ( 73') • Зелиньски Пётр 47' 73' ( Лосано Ирвинг ( 73') • Инсинье Лоренцо 86' ( Манолас Костас ( 86') • Мертенс Дрис 66' ( Осимхен Виктор ( 66' ) 90'
Запасные: Karim Zedadka • Контини Никита • Чиоффи Антонио • Мерет Алекс
21 марта. Стадион "Олимпийский (Рим)" (Рим).
|
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Рома, Наполи, Дрис Мертенс
Наполи пробуждается, судя по всему.