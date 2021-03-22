Дубль Мертенса принёс «Наполи» победу над «Ромой»

В центральном матче 28-го тура Серии А «Рома» и «Наполи» бились за выход на чистое пятое место. В целом игра получилась равной, а победу гостям принес ударный первый тайм с голевым дублем Дриса Мертенса, который стал первым бельгийцем, забившим 100 голов в чемпионате Италии. Сначала форвард со штрафного с 18 метров пробил во «вратарский» угол. Спустя семь минут Лоренцо Инсинье выдал длиннющий пас-конфетку на рывок Маттео Политано, который здорово сыграл головой вдоль ворот, и Мертенс легко оформил дубль - 2:0. Второй там «волки» провели лучше соперника, а ближе всех к успеху был Лоренцо Пеллегрини, пробивший в штангу при том, что голкипер не реагировал.

«Наполи» с 53 очками занимает пятое место, римляне в трех баллах позади.