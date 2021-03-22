Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
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Дубль Мертенса принёс «Наполи» победу над «Ромой»

22 Марта 2021, 00:42,

В центральном матче 28-го тура Серии А «Рома» и «Наполи» бились за выход на чистое пятое место. В целом игра получилась равной, а победу гостям принес ударный первый тайм с голевым дублем Дриса Мертенса, который стал первым бельгийцем, забившим 100 голов в чемпионате Италии. Сначала форвард со штрафного с 18 метров пробил во «вратарский» угол. Спустя семь минут Лоренцо Инсинье выдал длиннющий пас-конфетку на рывок Маттео Политано, который здорово сыграл головой вдоль ворот, и Мертенс легко оформил дубль - 2:0. Второй там «волки» провели лучше соперника, а ближе всех к успеху был Лоренцо Пеллегрини, пробивший в штангу при том, что голкипер не реагировал.

«Наполи» с 53 очками занимает пятое место, римляне в трех баллах позади.

Протокол игры  
Рома 0:2 Наполи
    27' Мертенс Дрис (0:1)
    34' Мертенс Дрис (0:2)
Пау Лопес Манчини Джанлука   45' Кристанте Бриан Ибаньес Рожер   26' Карсдорп Рик Пеллегрини Лоренцо   83' (Кумбулла Мараш (   83') Диавара Амаду   59'   67' (Майораль Борха (   67') Спинаццола Леонардо Педро Родригес   67' (Вильяр Гонсало (   67'   85') Эль-Шаарави Стефан   63' Джеко Эдин   67' (Перес Карлес (   67')
Запасные: Bryan Reynolds Пасторе Хавьер Фасио Федерико Калафьори Рикардо Сантон Давиде Фузато Даниэл Миранте Антонио
Оспина Давид Хюсай Эльсейд Максимович Никола   86' (Бакайоко Тьемуэ (   86') Кулибали Калиду   78' Руй Мариу Фабиан Руис Демме Диего Политано Маттео   73' (Элмас Эльиф (   73') Зелиньски Пётр   47'   73' (Лосано Ирвинг (   73') Инсинье Лоренцо   86' (Манолас Костас (   86') Мертенс Дрис   66' (Осимхен Виктор (   66'   90')
Запасные: Karim Zedadka Контини Никита Чиоффи Антонио Мерет Алекс
21 марта. Стадион "Олимпийский (Рим)" (Рим).

 
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Рома, Наполи, Дрис Мертенс
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Комментарии (1)
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0
Champions of the world
22 Марта 2021, 00:48

Наполи пробуждается, судя по всему.

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