Кокорин вышел на замену в матче с «Удинезе»

|
28 Февраля 2021, 18:36,
|
|
В двадцать четвертом туре чемпионата Италии «Удинезе» на своем поле принимает «Фиорентину».
На 68-й минуте встречи на поле появился российский нападающий «фиалок» Александр Кокорин, заменивший Франка Рибери.
Счёт в матче по-прежнему не открыт, идёт семидесятая минута.
Это уже второе появление Кокорина на замену в футболке «Фиорентины», голевыми действиями россиянин пока не отмечался. Напомним, что Александр перешёл в итальянский клуб из «Спартака» в январе, сумма трансфера составила порядка четырёх с половиной миллионов евро.
«Фиорентина» располагается в середине таблицы чемпионата Италии.
|
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Фиорентина, Александр Кокорин
ай ха-ха-ха.. какора получил желтак на 90 мин.. почин есть.. скоро со своим складным стульчаком будец выходить.. фиора продула 0-1.. )))
и ШОО забил?)))