Кокорин вышел на замену в матче с «Удинезе»

В двадцать четвертом туре чемпионата Италии «Удинезе» на своем поле принимает «Фиорентину».

На 68-й минуте встречи на поле появился российский нападающий «фиалок» Александр Кокорин, заменивший Франка Рибери.

Счёт в матче по-прежнему не открыт, идёт семидесятая минута.

Это уже второе появление Кокорина на замену в футболке «Фиорентины», голевыми действиями россиянин пока не отмечался. Напомним, что Александр перешёл в итальянский клуб из «Спартака» в январе, сумма трансфера составила порядка четырёх с половиной миллионов евро.

«Фиорентина» располагается в середине таблицы чемпионата Италии.