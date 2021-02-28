Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
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Кокорин вышел на замену в матче с «Удинезе»

28 Февраля 2021, 18:36,

В двадцать четвертом туре чемпионата Италии «Удинезе» на своем поле принимает «Фиорентину».

На 68-й минуте встречи на поле появился российский нападающий «фиалок» Александр Кокорин, заменивший Франка Рибери.

Счёт в матче по-прежнему не открыт, идёт семидесятая минута.

Это уже второе появление Кокорина на замену в футболке «Фиорентины», голевыми действиями россиянин пока не отмечался. Напомним, что Александр перешёл в итальянский клуб из «Спартака» в январе, сумма трансфера составила порядка четырёх с половиной миллионов евро.

«Фиорентина» располагается в середине таблицы чемпионата Италии.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Фиорентина, Александр Кокорин
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Комментарии (2)
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0
ингерман
28 Февраля 2021, 19:00

ай ха-ха-ха.. какора получил желтак на 90 мин.. почин есть.. скоро со своим складным стульчаком будец выходить.. фиора продула 0-1.. )))

2
Марченко Максим
28 Февраля 2021, 18:37

и ШОО забил?)))

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