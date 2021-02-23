«В поте лица»: «Фиорентина» показала, как тренируется Кокорин

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23 Февраля 2021, 08:50,
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Российский нападающий Александр Кокорин принял участие в тренировке «Фиорентины». Пресс-служба итальянского клуба опубликовала фотографии с занятия команды.
«В поте лица», - гласит подпись под публикацией.
29-летний футболист перебрался во флорентийский коллектив в зимнее трансферное окно. Сумма сделки составила 4,5 миллиона евро. Стороны подписали долгосрочный трудовой договор, рассчитанный до лета 2024-го года.
В нынешнем сезоне чемпионата Италии Александр принял участие лишь в одном поединке, проведя на поле 17 минут.
Следующий матч «Фиорентина» проведет на выезде против «Удинезе».
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Фиорентина, Александр Кокорин