Пранделли оценил состояние Кокорина

Наставник «Фиорентины» Чезаре Пранделли оценил состояние нападающего команды Александра Кокорина.

«Кокорин хорошо выкладывается на тренировках. Мышечная травма решена, за последние десять дней Александр серьезно прибавил. Пока затрудняюсь сказать, сколько минут он готов провести на поле. В физическом плане он в порядке», - приводит слова специалиста Fiorentina.it.

В воскресенье, 28-го февраля, флорентийский клуб встретится с «Удинезе». Начало матча - 17:00 по московскому времени.

В нынешнем сезоне Серии А Кокорин провел всего один поединок. Россиянин вышел на замену во встрече с миланским «Интером».