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Кокорин: «Я готов к игре с «Удинезе»

27 Февраля 2021, 01:00,

Нападающий итальянской «Фиорентины» Александр Кокорин в клубном инстаграме рассказал о своём физическом состоянии перед игрой 24 тура Серии А с «Удинезе», которая состоится 28 февраля в 17:00 по московскому времени.

«Тренируюсь хорошо. Готов к «Удинезе», - приводит слова россиянина пресс-служба команды.

Кокорин уже успел дебютировать за новый клуб в матче с «Интером», когда провёл на поле 20 минут, не отметился результативными действиями и получил повреждение. В результате из-за небольшой травмы форвард не находился в оптимальной форме и в двух следующих играх не появился на поле. 
Евро-Футбол.Ру Григорий Звоников
Теги: Александр Кокорин, Серия А, Фирентина
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