Кокорин признан худшим игроком матча «Удинезе» - «Фиорентина»

Во встрече 24-го тура чемпионата Италии «Фиорентина» на выезде играла против «Удинезе». Флорентийский клуб потерпел минимальное поражение со счетом 0:1.

В составе «фиалок» на 68-й минуте появился российский нападающий Александр Кокорин. 29-летний новичок флорентийской команды получил самую низкую оценку среди всех игроков матча от WhoScored - 5,8 балла.

Александр принял участие в двух матчах Серии А, проведя на поле 39 минут.

Кокорин пополнил ряды «Фиорентины» в зимнее трансферное окно. Сумма трансфера составила 4,5 миллиона евро. Контракт между сторонами рассчитан до 2024-го года.