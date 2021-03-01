Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
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Кокорин признан худшим игроком матча «Удинезе» - «Фиорентина»

01 Марта 2021, 11:26,

Во встрече 24-го тура чемпионата Италии «Фиорентина» на выезде играла против «Удинезе». Флорентийский клуб потерпел минимальное поражение со счетом 0:1.

В составе «фиалок» на 68-й минуте появился российский нападающий Александр Кокорин. 29-летний новичок флорентийской команды получил самую низкую оценку среди всех игроков матча от WhoScored - 5,8 балла.

Александр принял участие в двух матчах Серии А, проведя на поле 39 минут.

Кокорин пополнил ряды «Фиорентины» в зимнее трансферное окно. Сумма трансфера составила 4,5 миллиона евро. Контракт между сторонами рассчитан до 2024-го года.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Александр Кокорин
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