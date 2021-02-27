​Пиоли: «Рома» и «Милан» бьются за места в Лиге чемпионов»

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27 Февраля 2021, 18:49,
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Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли дал пресс-конференцию перед матчем чемпионата Италии против «Ромы».
«Рома» - команда, у которой много вариантов в атаке. Эдин Джеко играл хорошо, но и без него «Рома» будет опасной. Мы должны справиться с их атакующей мощью.
Таблица говорит о том, что это будет прямой бой за место в Лиге чемпионов. В этом сезоне гораздо больше команд сражаются за место в четвёрке. Нам предстоит битва за шесть очков.
В ближайшие три недели мы будем играть постоянно. Самое время нажать на педаль газа и проверить себя», - рассказал Пиоли журналистам.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Милан, Рома, Стефано Пиоли