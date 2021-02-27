​Пиоли: «Рома» и «Милан» бьются за места в Лиге чемпионов»

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли дал пресс-конференцию перед матчем чемпионата Италии против «Ромы».

«Рома» - команда, у которой много вариантов в атаке. Эдин Джеко играл хорошо, но и без него «Рома» будет опасной. Мы должны справиться с их атакующей мощью.

Таблица говорит о том, что это будет прямой бой за место в Лиге чемпионов. В этом сезоне гораздо больше команд сражаются за место в четвёрке. Нам предстоит битва за шесть очков.

В ближайшие три недели мы будем играть постоянно. Самое время нажать на педаль газа и проверить себя», - рассказал Пиоли журналистам.