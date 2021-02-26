Итальянская «Рома» приостановила строительство нового стадиона в месте Тор-ди-Валле. Клуб подтвердил позиции относительно данного вопроса генерального директора Гвидо Фьенги.

С начала строительства прошло больше девяти лет, но «Рома» заблокировала проект будущего стадиона после комплексного анализа всех составляющих арены.

«Совет директоров отмечает, что пандемия серьёзно изменила финансовые перспективы проекта будущего стадиона», - говорится в заявлении пресс-службы клуба.

В текущем сезоне Серии А «Рома» располагается на четвёртой строчке, отставая от лидера на девять очков.