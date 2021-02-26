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26 Февраля 2021, 23:59,
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Итальянская «Рома» приостановила строительство нового стадиона в месте Тор-ди-Валле. Клуб подтвердил позиции относительно данного вопроса генерального директора Гвидо Фьенги.
С начала строительства прошло больше девяти лет, но «Рома» заблокировала проект будущего стадиона после комплексного анализа всех составляющих арены.
«Совет директоров отмечает, что пандемия серьёзно изменила финансовые перспективы проекта будущего стадиона», - говорится в заявлении пресс-службы клуба.
В текущем сезоне Серии А «Рома» располагается на четвёртой строчке, отставая от лидера на девять очков.
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Евро-Футбол.Ру Григорий Звоников
|Теги: Рома, Серия А