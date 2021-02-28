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Карсдорп – о матче с «Миланом»: «У нас есть преимущество»

28 Февраля 2021, 22:23,

Защитник «Ромы» Рик Карсдорп поделился ожиданиями от матча против «Милана».

«Обе команды входят в четвёрку лучших, это будет очень интересная игра, но у нас есть преимущество в том, что мы будем играть на своем поле.

Предыдущий матч? Это было уже несколько месяцев назад, в тот момент я был не в самой лучшей форме, но сейчас стал сильнее. Вся команда работает усерднее и усерднее, важно добиться победы сегодня», - цитирует Карсдорпа пресс-служба «Ромы».

Матч между «Ромой» и «Миланом» состоится сегодня, 28 февраля, стартовый свисток о начале встречи прозвучит в 22:45 по московскому времени.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Милан, Рома, Рик Карсдорп
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