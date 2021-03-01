Фонсека: «Роме» тяжело играть против топ-клубов»

Наставник «Ромы» Паулу Фонсека пообщался с журналистами после поединка с «Миланом» в 24-м туре Серии А. Римский клуб потерпел домашнее поражение со счетом 1:2.

«Мы ужасно играли в начале встречи. Так нельзя действовать с таким соперником. Первая половина матча явно не удалась. Мы слишком легко расставались с мячом. Команда не показала сплоченности. Нам тяжело играть против топ-клубов. Нельзя отрицать тот факт, что у нас есть проблемы», - цитирует португальца Football-Italia.

По итогам 24-х туров чемпионата Италии «Рома» набрала 44 балла и занимает пятое место в турнирной таблице.