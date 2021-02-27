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​Фонсека: «Не верю в кризис «Милана»

27 Февраля 2021, 20:17,

Главный тренер «Ромы» Паулу Фонсека дал комментарий перед матчем против «Милана».

«Милан» проводит отличный сезон. Возможно, в последнее время они показывают не лучшие результаты, но если вы видели их матч против «Интера» [поражение 0:3 – прим.], то вы знаете, что они хорошо играли и создавали моменты.

Я не верю в кризис «Милана», о котором говорят. Я вижу сильную и агрессивную команду, которая создаёт много моментов. Да, их результаты ухудшились, но они всё так же хотят побеждать», - рассказал Фонсека в ходе пресс-конференции.

«Рома» и «Милан» сыграют в воскресенье, двадцать восьмого февраля.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Милан, Рома, Паулу Фонсека
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