Ибрагимович забил 500-й гол в клубной карьере

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07 Февраля 2021, 17:52,
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В рамках двадцать первого тура чемпионата Италии «Милан» на своём поле принимает «Кротоне».
На 31-й минуте встречи счёт в матче открыл нападающий «россонери» Златан Ибрагимович. Таким образом, 39-летний шведский футболист забил пятисотый гол в клубной карьере.
После первого тайма «Милан» впереди со счётом 1:0.
В нынешнем сезоне Ибрагимович сыграл шестнадцать матчей за «Милан» во всех турнирах, забил четырнадцать голов и отдал две голевые передачи. Златан известен по своим выступлениям за «Ювентус», «Интер», «Барселону», «ПСЖ» и «Манчестер Юнайтед».
Сегодняшняя победа может позволить «Милану» подняться на первое место в Серии А.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Милан, Златан Ибрагимович