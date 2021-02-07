Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
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Ибрагимович забил 500-й гол в клубной карьере

07 Февраля 2021, 17:52,

В рамках двадцать первого тура чемпионата Италии «Милан» на своём поле принимает «Кротоне».

На 31-й минуте встречи счёт в матче открыл нападающий «россонери» Златан Ибрагимович. Таким образом, 39-летний шведский футболист забил пятисотый гол в клубной карьере.

После первого тайма «Милан» впереди со счётом 1:0.

В нынешнем сезоне Ибрагимович сыграл шестнадцать матчей за «Милан» во всех турнирах, забил четырнадцать голов и отдал две голевые передачи. Златан известен по своим выступлениям за «Ювентус», «Интер», «Барселону», «ПСЖ» и «Манчестер Юнайтед».

Сегодняшняя победа может позволить «Милану» подняться на первое место в Серии А.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Милан, Златан Ибрагимович
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