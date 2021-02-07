Пиоли: «Пока что рано заглядывать в таблицу»

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли прокомментировал победу над «Кротоне» (4:0).

«Команда играла так, как было нужно. Это был непростой матч, мы полностью заслужили три очка. Нас мотивируют победы. Мы прекрасно знакомы со своими возможностями. Пока что рано заглядывать в таблицу, мы просто должны думать о ближайшей игре и понимать, что впереди нас жду тяжелые матчи в Лиге Европы.

Мне повезло работать в клубе, который подбирал сильных морально и физически игроков», - приводит слова Пиоли Sky Sport Italia.

После двадцати одного тура «Милан» возглавляет турнирную таблицу Серии А, опережая «Интер» на два очка.