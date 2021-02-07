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Дубли Ибрагимовича и Ребича в ворота «Кротоне» вернули «Милан» на вершину

07 Февраля 2021, 18:56,

По итогам матчей 21-го тура Серии А «Милан» вернулся на вершину, разгромив «Кротоне» со счётом 4:0. Златан Ибрагимович оформил дубль, а также отметился 500-м голом на клубном уровне. Анте Ребич довершил разгромив, отправив два мяча в ворота за минуту.

В параллельном матче поздний автогол Марко Сильвестри принес три очка «Удинезе» в споре с «Вероной» (1:0).

Протокол игры  
Милан 4:0 Кротоне
(1:0) Ибрагимович Златан 30'    
(2:0) Ибрагимович Златан 64'    
(3:0) Ребич Анте 69'    
(4:0) Ребич Анте 70'    
Доннарумма Джанлуиджи Калабрия Давиде   88' Томори Фикайо Романьоли Алессио   81' Тео Эрнандес Кесси Франк   89' (Крунич Раде (   89') Мейте Суалихо Салемакерс Алексис   36'   46' (Кастильехо Самуэль (   46') Леау Рафаэл   62' (Чалханоглу Хакан (   62') Ребич Анте   77' (Манджукич Марио (   77') Ибрагимович Златан   77' (Хёуге Йенс (   77')
Запасные: Габбия Маттео Мальдини Даниэль Калюлю Пьер Доннарумма Антонио Татарушану Чиприан Далот Диогу
Кордац Алекс Джиджи Коффи Големич Владимир Луперто Себастьяно Рисполи Андреа   74' Вулич Милош   78' (Петриччоне Якопо (   78') Бенали Ахмед   72' (Эдуардо Энрике (   72') Дзанеллато Никколо Перейра Педру II Уна Адам   64' (Ривьер Эммануэль (   64') Ди Кармине Самуэль   78' (Сими Нванкво (   78')
Запасные: Креспи Джан Марко Марроне Лука Феста Марко Рохас Луис Магальян Лисандро
07 февраля. Стадион "Сан-Сиро" (Милан).

Протокол игры  
Удинезе 2:0 Верона
(1:0) Сильвестри Марко 83'    
(2:0) Делофеу Херард 90'    
Муссо Хуан Бонифаци Кевин Нюйтинк Брэм Самир Каэтано Стрюгер-Ларсен Йенс Перейра Роберто   46' (Несторовски Илья (   46') Арслан Толгай-Али   31'   76' (Макенго Жан-Виктор (   76') Уолас Соуза Зеегелаар Марвин   71' (Молина Науэль (   71') Делофеу Херард Льоренте Фернандо   25'   76' (Окака Стефано (   76')
Запасные: Де Майо Себастьян Оуведжан Томас Гаспарини Мануэль Бекао Родриго Мичин Петар Jayden Braaf Скуффет Симоне
Сильвестри Марко Давидович Павел   24'   46' (Илич Иван (   46') Гюнтер Корай   46' (Ловато Маттео (   46') Димарко Федерико Фараони Марко   86' Тамез Адриен   18'   88' (Колли Эбрима (   88') Барак Антонин Лазович Дарко Ласанья Кевин   46' (Маньяни Джанджакомо (   46') Цаканьи Маттиа   35'   73' (Бесса Даниэль (   73') Калинич Никола
Запасные: Берарди Алессандро Удоги Дестини Четин Мерт Виейра Ронни Стураро Стефано Йебоа Филип Пандур Ивор
07 февраля. Стадион "Дачия-Арена" (Удине).
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Милан, Златан Ибрагимович, Удинезе, Верона, Кротоне, Анте Ребич
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