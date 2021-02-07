Дубли Ибрагимовича и Ребича в ворота «Кротоне» вернули «Милан» на вершину

|
07 Февраля 2021, 18:56,
|
|
По итогам матчей 21-го тура Серии А «Милан» вернулся на вершину, разгромив «Кротоне» со счётом 4:0. Златан Ибрагимович оформил дубль, а также отметился 500-м голом на клубном уровне. Анте Ребич довершил разгромив, отправив два мяча в ворота за минуту.
В параллельном матче поздний автогол Марко Сильвестри принес три очка «Удинезе» в споре с «Вероной» (1:0).
Протокол игры
|(1:0) Ибрагимович Златан 30'
|(2:0) Ибрагимович Златан 64'
|(3:0) Ребич Анте 69'
|(4:0) Ребич Анте 70'
Доннарумма Джанлуиджи • Калабрия Давиде • 88'Томори Фикайо • Романьоли Алессио • 81'Тео Эрнандес • Кесси Франк 89' ( Крунич Раде ( 89') • Мейте Суалихо • Салемакерс Алексис 36' 46' ( Кастильехо Самуэль ( 46') • Леау Рафаэл 62' ( Чалханоглу Хакан ( 62') • Ребич Анте 77' ( Манджукич Марио ( 77') • Ибрагимович Златан 77' ( Хёуге Йенс ( 77')
Запасные: Габбия Маттео • Мальдини Даниэль • Калюлю Пьер • Доннарумма Антонио • Татарушану Чиприан • Далот Диогу
Кордац Алекс • Джиджи Коффи • Големич Владимир • Луперто Себастьяно • Рисполи Андреа • 74'Вулич Милош 78' ( Петриччоне Якопо ( 78') • Бенали Ахмед 72' ( Эдуардо Энрике ( 72') • Дзанеллато Никколо • Перейра Педру II • Уна Адам 64' ( Ривьер Эммануэль ( 64') • Ди Кармине Самуэль 78' ( Сими Нванкво ( 78')
Запасные: Креспи Джан Марко • Марроне Лука • Феста Марко • Рохас Луис • Магальян Лисандро
07 февраля. Стадион "Сан-Сиро" (Милан).
Протокол игры
|(1:0) Сильвестри Марко 83'
|(2:0) Делофеу Херард 90'
Муссо Хуан • Бонифаци Кевин • Нюйтинк Брэм • Самир Каэтано • Стрюгер-Ларсен Йенс • Перейра Роберто 46' ( Несторовски Илья ( 46') • Арслан Толгай-Али 31' 76' ( Макенго Жан-Виктор ( 76') • Уолас Соуза • Зеегелаар Марвин 71' ( Молина Науэль ( 71') • Делофеу Херард • Льоренте Фернандо 25' 76' ( Окака Стефано ( 76')
Запасные: Де Майо Себастьян • Оуведжан Томас • Гаспарини Мануэль • Бекао Родриго • Мичин Петар • Jayden Braaf • Скуффет Симоне
Сильвестри Марко • Давидович Павел 24' 46' ( Илич Иван ( 46') • Гюнтер Корай 46' ( Ловато Маттео ( 46') • Димарко Федерико • Фараони Марко • 86'Тамез Адриен 18' 88' ( Колли Эбрима ( 88') • Барак Антонин • Лазович Дарко • Ласанья Кевин 46' ( Маньяни Джанджакомо ( 46') • Цаканьи Маттиа 35' 73' ( Бесса Даниэль ( 73') • Калинич Никола
Запасные: Берарди Алессандро • Удоги Дестини • Четин Мерт • Виейра Ронни • Стураро Стефано • Йебоа Филип • Пандур Ивор
07 февраля. Стадион "Дачия-Арена" (Удине).
|
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Милан, Златан Ибрагимович, Удинезе, Верона, Кротоне, Анте Ребич