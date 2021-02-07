Дубли Ибрагимовича и Ребича в ворота «Кротоне» вернули «Милан» на вершину

По итогам матчей 21-го тура Серии А «Милан» вернулся на вершину, разгромив «Кротоне» со счётом 4:0. Златан Ибрагимович оформил дубль, а также отметился 500-м голом на клубном уровне. Анте Ребич довершил разгромив, отправив два мяча в ворота за минуту.

В параллельном матче поздний автогол Марко Сильвестри принес три очка «Удинезе» в споре с «Вероной» (1:0).