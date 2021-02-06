Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
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​Пиоли: «Милан» не волнует таблица»

06 Февраля 2021, 18:36,

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли высказался по поводу лидерства команды в турнирной таблице Серии А на момент начала тура.

«Нас не волнует таблица. Мы просто хотим выиграть ближайший матч. У нас была целая неделя без игр, мы только тренировались. Такого давно не было. Мы проанализировали некоторые тактические ситуации и проделали большую физическую работу. Это была насыщенная и полезная неделя.

Мы находимся в середине подъёма, самые сложные трассы ещё впереди. Сложно будет всем. Каждая из семи лучших команд может стать чемпионом или попасть в Лигу чемпионов. Мы не хотим оказаться в тройке неудачников. Всё будет решаться в последних пяти-шести турах», - сказал Пиоли на пресс-конференции.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Милан, Стефано Пиоли
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