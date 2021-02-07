Романьоли: «Сегодня мы отлично сыграли во втором тайме, но были слишком медленными в первом»

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07 Февраля 2021, 19:31,
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Защитник «Милана» Алессио Романьоли прокомментировал победу над «Кротоне» (4:0).
«Каждый раз мы сосредотачиваемся на отдельно взятой игре. Сегодня мы отлично сыграли во втором тайме, но были слишком медленными в первом. Наша цель – выйти в Лигу чемпионов, посмотрим, где мы будем находиться в апреле.
Игра Томори? Это очень хороший игрок, который способен играть качественно и агрессивно», - приводит слова Романьоли Sky Sport.
Сегодняшняя победа позволила «Милану» вернуть себе первую строчку в турнирной таблице чемпионата Италии. Подопечные Стефано Пиоли опережают идущий на втором месте «Интер» на два очка.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Милан, Алессио Романьоли