Романьоли: «Сегодня мы отлично сыграли во втором тайме, но были слишком медленными в первом»

Защитник «Милана» Алессио Романьоли прокомментировал победу над «Кротоне» (4:0).

«Каждый раз мы сосредотачиваемся на отдельно взятой игре. Сегодня мы отлично сыграли во втором тайме, но были слишком медленными в первом. Наша цель – выйти в Лигу чемпионов, посмотрим, где мы будем находиться в апреле.

Игра Томори? Это очень хороший игрок, который способен играть качественно и агрессивно», - приводит слова Романьоли Sky Sport.

Сегодняшняя победа позволила «Милану» вернуть себе первую строчку в турнирной таблице чемпионата Италии. Подопечные Стефано Пиоли опережают идущий на втором месте «Интер» на два очка.