Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
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Романьоли: «Сегодня мы отлично сыграли во втором тайме, но были слишком медленными в первом»

07 Февраля 2021, 19:31,

Защитник «Милана» Алессио Романьоли прокомментировал победу над «Кротоне» (4:0).

«Каждый раз мы сосредотачиваемся на отдельно взятой игре. Сегодня мы отлично сыграли во втором тайме, но были слишком медленными в первом. Наша цель – выйти в Лигу чемпионов, посмотрим, где мы будем находиться в апреле.

Игра Томори? Это очень хороший игрок, который способен играть качественно и агрессивно», - приводит слова Романьоли Sky Sport.

Сегодняшняя победа позволила «Милану» вернуть себе первую строчку в турнирной таблице чемпионата Италии. Подопечные Стефано Пиоли опережают идущий на втором месте «Интер» на два очка.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Милан, Алессио Романьоли
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