​Пиоли: «Никогда не видел жёлтых карточек за симуляцию в центре поля»

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли высказался после победы над «Торино» в чемпионате Италии со счётом 2:0.

«Признаюсь, это выступление команды меня совсем не удивило. Я знаю ребят и ожидал от них такого ответа. В первом тайме мы играли отлично с точки зрения качества. Во втором тайме мы оказались под давлением, ведь «Торино» находится в хорошей форме.

Меня огорчает, что Леау пропустит следующий матч. Я никогда не видел жёлтых карточек за симуляцию в центре поля. Не думаю, что арбитр правильно понял ситуацию и поступил справедливо», - сказал Пиоли DAZN.

«Милан» по-прежнему удерживает лидерство в Серии А.