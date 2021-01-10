Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
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​Пиоли: «Никогда не видел жёлтых карточек за симуляцию в центре поля»

10 Января 2021, 12:20,

Global Look Press

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли высказался после победы над «Торино» в чемпионате Италии со счётом 2:0.

«Признаюсь, это выступление команды меня совсем не удивило. Я знаю ребят и ожидал от них такого ответа. В первом тайме мы играли отлично с точки зрения качества. Во втором тайме мы оказались под давлением, ведь «Торино» находится в хорошей форме.

Меня огорчает, что Леау пропустит следующий матч. Я никогда не видел жёлтых карточек за симуляцию в центре поля. Не думаю, что арбитр правильно понял ситуацию и поступил справедливо», - сказал Пиоли DAZN.

«Милан» по-прежнему удерживает лидерство в Серии А.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Милан, Стефано Пиоли
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