«Милан» разобрался с «Торино»

После поражения от «Ювентуса», которое стало первым в сезоне для «Милана», «россонери» дома играли против ещё одной команды из Турина, аутсайдера «Торино». В середине первого тайма лидеры забили два гола - Рафаэл Леау прорвался к воротам и метко пробил, а вскоре Франк Кесси забил с 11 метров - 2:0. Это были все голы в матче, хотя у гостей было попадание в перекладину и спорно отмененный пенальти после просмотра арбитром повтора. Добавим, что в самой концовке на поле вышел восстановившийся после травмы Златан Ибрагимович.

«Милан» на четыре очка увеличил отрыв от второго места.