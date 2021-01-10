«Милан» разобрался с «Торино»

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10 Января 2021, 00:48,
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После поражения от «Ювентуса», которое стало первым в сезоне для «Милана», «россонери» дома играли против ещё одной команды из Турина, аутсайдера «Торино». В середине первого тайма лидеры забили два гола - Рафаэл Леау прорвался к воротам и метко пробил, а вскоре Франк Кесси забил с 11 метров - 2:0. Это были все голы в матче, хотя у гостей было попадание в перекладину и спорно отмененный пенальти после просмотра арбитром повтора. Добавим, что в самой концовке на поле вышел восстановившийся после травмы Златан Ибрагимович.
«Милан» на четыре очка увеличил отрыв от второго места.
Протокол игры
|(1:0) Леау Рафаэл 25'
|(2:0) Кесси Франк 36'
Доннарумма Джанлуиджи • Калабрия Давиде • 85'Кьяер Симон • Романьоли Алессио • 41'Тео Эрнандес • Кесси Франк • Тонали Сандро 45' 54' ( Далот Диогу ( 54' ) • 66'Кастильехо Самуэль • Диас Брахим 38' 60' ( Чалханоглу Хакан ( 60') • Хёуге Йенс 85' ( Ибрагимович Златан ( 85') • Леау Рафаэл 80' 85' ( Мальдини Даниэль ( 85')
Запасные: Мусаккио Матео • Дуарте Леонардо • Конти Андреа • Коломбо Лоренцо • Фриджерио Марко • Калюлю Пьер • Доннарумма Антонио • Татарушану Чиприан
Сиригу Сальваторе • Иццо Армандо 64' ( Мурру Никола ( 64') • Лянко Войнович • Бремер Глейсон • Синго Уилфрид • Лукич Саша • Ринкон Томас 26' 76' ( Сегре Джакопо ( 76') • Гояк Амер 46' ( Линетти Кароль ( 46') • Родригес Рикардо 64' ( Дзадза Симоне ( 64') • Верди Симоне • Белотти Андреа 86' ( Бонаццоли Федерико ( 86')
09 января. Стадион "Сан-Сиро" (Милан).
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Милан, Торино