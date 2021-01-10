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«Милан» разобрался с «Торино»

10 Января 2021, 00:48,

Global Look Press

После поражения от «Ювентуса», которое стало первым в сезоне для «Милана», «россонери» дома играли против ещё одной команды из Турина, аутсайдера «Торино». В середине первого тайма лидеры забили два гола - Рафаэл Леау прорвался к воротам и метко пробил, а вскоре Франк Кесси забил с 11 метров - 2:0. Это были все голы в матче, хотя у гостей было попадание в перекладину и спорно отмененный пенальти после просмотра арбитром повтора. Добавим, что в самой концовке на поле вышел восстановившийся после травмы Златан Ибрагимович.

«Милан» на четыре очка увеличил отрыв от второго места.

Протокол игры  
Милан 2:0 Торино
(1:0) Леау Рафаэл 25'    
(2:0) Кесси Франк 36'    
Доннарумма Джанлуиджи Калабрия Давиде   85' Кьяер Симон Романьоли Алессио   41' Тео Эрнандес Кесси Франк Тонали Сандро   45'   54' (Далот Диогу (   54'   66') Кастильехо Самуэль Диас Брахим   38'   60' (Чалханоглу Хакан (   60') Хёуге Йенс   85' (Ибрагимович Златан (   85') Леау Рафаэл   80'   85' (Мальдини Даниэль (   85')
Запасные: Мусаккио Матео Дуарте Леонардо Конти Андреа Коломбо Лоренцо Фриджерио Марко Калюлю Пьер Доннарумма Антонио Татарушану Чиприан
Сиригу Сальваторе Иццо Армандо   64' (Мурру Никола (   64') Лянко Войнович Бремер Глейсон Синго Уилфрид Лукич Саша Ринкон Томас   26'   76' (Сегре Джакопо (   76') Гояк Амер   46' (Линетти Кароль (   46') Родригес Рикардо   64' (Дзадза Симоне (   64') Верди Симоне Белотти Андреа   86' (Бонаццоли Федерико (   86')
Запасные: Базелли Даниэле Росати Антонио Войвода Мергим Ми­лин­ко­вич-Са­вич Ваня Н'Кулу Николя Ансальди Кристиан Буонджорно Алессандро
09 января. Стадион "Сан-Сиро" (Милан).

 
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Милан, Торино
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