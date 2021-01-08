Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
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Ибрагимович снова тренируется с игроками «Милана»

08 Января 2021, 22:19,

Global Look Press

Форвард «Милана» Златан Ибрагимович  вернулся к тренировочному процессу в общей группе. Тем не менее, швед не сыграет против «Торино» в субботнем матче Серии А, как и обещал на пресс-конференции главный тренер «россонери» Стефано Пиоли. Sky Sport Italia сообщает, что ветерана готовят к игре 18 января с «Кальяри». К той же дате должны поправиться Исмаэль Беннасер и Алексис Салемакерс. В сегодняшнем занятии не принимал участия Хакан Чалханоглу, который ограничился упражнениями в спортзале.

«Милан» попытается закрепиться на первом месте после первого в сезоне поражения, от «Ювентуса» со счетом 1:3.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Милан, Златан Ибрагимович
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