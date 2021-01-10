Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
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«Милан» повторил достижение «Интера»

10 Января 2021, 09:42,

Global Look Press

В субботу вечером «Милан» обыграл на своём поле «Торино» со счётом 2:0 и остался на первом месте в турнирной таблице Серии А. Как сообщает Opta, «Милан» повторил достижение «Интера» в чемпионате Италии.

«Россонери» удалось забить как минимум два гола в шестнадцати матчах чемпионата из семнадцати. В истории Серии А в первом круге забить хотя бы дважды в шестнадцати играх удавалось лишь «Интеру» в сезонах 1949/1950 и 1950/1951.

Чтобы побить рекорд «Интера», «Милану» нужно забить от двух голов хотя бы в одном из двух оставшихся матчей первого круга. Команда Стефано Пиоли сыграет с «Кальяри» и «Аталантой».   
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Милан, Интер Милан
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