В субботу вечером «Милан» обыграл на своём поле «Торино» со счётом 2:0 и остался на первом месте в турнирной таблице Серии А. Как сообщает Opta, «Милан» повторил достижение «Интера» в чемпионате Италии.

«Россонери» удалось забить как минимум два гола в шестнадцати матчах чемпионата из семнадцати. В истории Серии А в первом круге забить хотя бы дважды в шестнадцати играх удавалось лишь «Интеру» в сезонах 1949/1950 и 1950/1951.

Чтобы побить рекорд «Интера», «Милану» нужно забить от двух голов хотя бы в одном из двух оставшихся матчей первого круга. Команда Стефано Пиоли сыграет с «Кальяри» и «Аталантой».