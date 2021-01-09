Ибрагимович попал в заявку «Милана» на игру «Торино»

Форвард «Милана» Златан Ибрагимович может помочь своей команде в поединке 17-го тура чемпионата Италии против «Торино».

39-летний нападающий включен в заявку «россонери» на предстоящий матч, об этом рапортует пресс-служба клуба. Напомним, что Ибрагимович не выходил на поле с 22-го ноября из-за травмы.

В нынешнем сезоне чемпионата Италии Златан провел шесть поединков, отметившись десятью забитыми мячами и одной результативной передачей.

Матч между «Миланом» и «Торино» состоится в субботу, девятого января, стартовый свисток прозвучит в 22:45 по московскому времени.