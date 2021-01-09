Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

Ибрагимович попал в заявку «Милана» на игру «Торино»

09 Января 2021, 16:16,

Global Look Press

Форвард «Милана» Златан Ибрагимович может помочь своей команде в поединке 17-го тура чемпионата Италии против «Торино».

39-летний нападающий включен в заявку «россонери» на предстоящий матч, об этом рапортует пресс-служба клуба. Напомним, что Ибрагимович не выходил на поле с 22-го ноября из-за травмы.

В нынешнем сезоне чемпионата Италии Златан провел шесть поединков, отметившись десятью забитыми мячами и одной результативной передачей.

Матч между «Миланом» и «Торино» состоится в субботу, девятого января, стартовый свисток прозвучит в 22:45 по московскому времени.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Милан, Златан Ибрагимович, Торино
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Куман опозорился, выгнав Суареса из «Барселоны»
Куман опозорился, выгнав Суареса из «Барселоны»
«Ювентус» поверг в шок «Милан» и прервал его 27-матчевую беспроигрышную серию
«Ювентус» поверг в шок «Милан» и прервал его 27-матчевую беспроигрышную серию
«Манчестер Сити» легко выиграл дерби у «дьяволов» Сульшера и вышел в финал Кубка лиги
«Манчестер Сити» легко выиграл дерби у «дьяволов» Сульшера и вышел в финал Кубка лиги
Феерия Месси помогла «Барселоне» победить в Бильбао
Феерия Месси помогла «Барселоне» победить в Бильбао
CIES: Рэшфорд - самый дорогой футболист мира, Месси занял 97 место
CIES: Рэшфорд - самый дорогой футболист мира, Месси занял 97 место


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 5000 Обзор Играть
4 Бонус: 10000 Обзор Играть
5 Бонус: 19500 Обзор Играть
6 Бонус: 15000 Обзор Играть
7 Бонус: 500 Обзор Играть
8 Бонус: 1000 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола