Тонали получил травму в матче с «Торино»

В семнадцатом туре чемпионата Италии «Милан» на своём поле принимает «Торино».

На 50-й минуте в единоборстве с Симоне Верди травму получил полузащитник «Милана» Сандро Тонали, вместо него на поле появился Диогу Далот.

На данный момент идёт 89-я минута, «Милан» впереди со счётом 2:0, забитыми голами отметились Леау и Кесси.

Напомним, что 20-летний Тонали выступает за «Милан» на правах аренды, права на футболиста принадлежат «Брешии». В нынешнем сезоне итальянец сыграл 21 матч за «россонери», но голевыми действиями не отметился.

После шестнадцати туров «Милан» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Италии, опережая идущий следом «Интер» на одно очко.