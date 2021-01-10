Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
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Тонали получил травму в матче с «Торино»

10 Января 2021, 00:44,

Global Look Press

В семнадцатом туре чемпионата Италии «Милан» на своём поле принимает «Торино».

На 50-й минуте в единоборстве с Симоне Верди травму получил полузащитник «Милана» Сандро Тонали, вместо него на поле появился Диогу Далот.

На данный момент идёт 89-я минута, «Милан» впереди со счётом 2:0, забитыми голами отметились Леау и Кесси.

Напомним, что 20-летний Тонали выступает за «Милан» на правах аренды, права на футболиста принадлежат «Брешии». В нынешнем сезоне итальянец сыграл 21 матч за «россонери», но голевыми действиями не отметился.

После шестнадцати туров «Милан» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Италии, опережая идущий следом «Интер» на одно очко.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Милан, Сандро Тонали
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