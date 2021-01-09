Гасперини: «Иличич – выдающийся игрок»

Наставник «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини прокомментировал победу над «Беневенто» (4:1).

«Мы очень хорошо играли в первом тайме, а затем пропустили гол, который в теории мог изменить всё. Но я рад, что мои игроки не пали духом и продолжили играть на победу. Поддерживать такой образ мышления – это очень важно.

Конечно, уровень игроков увеличивает шансы на победу, Иличич – выдающийся игрок, но за последние несколько недель голевыми действиями отличались разные футболисты», - цитирует Гасперини Football Italia.

«Аталанта» набрала 31 очко в шестнадцати матчах и занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата Италии.