Гасперини: «Иличич – выдающийся игрок»

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09 Января 2021, 19:40,
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Наставник «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини прокомментировал победу над «Беневенто» (4:1).
«Мы очень хорошо играли в первом тайме, а затем пропустили гол, который в теории мог изменить всё. Но я рад, что мои игроки не пали духом и продолжили играть на победу. Поддерживать такой образ мышления – это очень важно.
Конечно, уровень игроков увеличивает шансы на победу, Иличич – выдающийся игрок, но за последние несколько недель голевыми действиями отличались разные футболисты», - цитирует Гасперини Football Italia.
«Аталанта» набрала 31 очко в шестнадцати матчах и занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата Италии.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Аталанта, Джан Пьеро Гасперини, Йосип Иличич