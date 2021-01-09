Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
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Миранчук - в запасе «Аталанты» на матч против «Беневенто»

09 Января 2021, 16:38,

Global Look Press

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини определился со стартовым составом команды на поединок 17-го тура чемпионата Италии против «Беневенто». Отметим, что российский полузащитник Алексей Миранчук начнет встречу в резерве.

«Аталанта»: Голлини, Толой, Ромеро, Паломино, Хатебур, де Рон, Фройлер, Гозенс, Пессина, Иличич, Сапата.

Поединок между «Беневенто» и «Аталантой» состоится в субботу, девятого января. Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по московскому времени. Текстовую трансляцию противостояния организует Liveresult.ru.

Хозяева занимают десятое место в Серии А, а гости находятся на седьмой строчке.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Аталанта, Алексей Миранчук, Беневенто
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