Миранчук - в запасе «Аталанты» на матч против «Беневенто»

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини определился со стартовым составом команды на поединок 17-го тура чемпионата Италии против «Беневенто». Отметим, что российский полузащитник Алексей Миранчук начнет встречу в резерве.

«Аталанта»: Голлини, Толой, Ромеро, Паломино, Хатебур, де Рон, Фройлер, Гозенс, Пессина, Иличич, Сапата.

Поединок между «Беневенто» и «Аталантой» состоится в субботу, девятого января. Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по московскому времени. Текстовую трансляцию противостояния организует Liveresult.ru.

Хозяева занимают десятое место в Серии А, а гости находятся на седьмой строчке.